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Житель Подмосковья съел фальшивую купюру, спасаясь от полиции

20:35
  • среда
  • 20 июля 2022

Но от уголовного дела его это не спасло

Жителя Подмосковья будут судить по обвинению в хранении и сбыте поддельных рублевых купюр, передает пресс-служба управления МВД по Рязанской области.

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Инцидент произошел в марте. Мужчина пытался расплатиться поддельной пятитысячной купюрой в магазине. Увидев полицейских, он немедленно съел банкноту.

Задержанным оказался 25-летним жителем Московской области. При обыске арендованной им машины были найдены 18 пятитысячных и пять двухтысячных поддельных купюр.

Было возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег. Установлено, что семь пятитысячных купюр мужчина сбыл в Московской и Рязанской областях.

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