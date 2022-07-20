Россельхознадзор: в России продолжают подменять семгу форелью

В референс-лабораторию поступили 24 пробы

Как сообщило подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной продукции", производители рыбной продукции в России продолжают подменять семгу более дешевой форелью.

"В рамках постоянно проводимых исследований видового состава рыбной продукции специалисты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "НЦБРП" в первом полугодии 2022 года обратили внимание на продолжающуюся подмену лосося атлантического (семги) форелью радужной", - говорится в сообщении.

Уточняется при этом, что за указанный период в референс-лабораторию поступили 24 пробы лосося атлантического для исследования его ДНК. В 10 пробах было обнаружено ДНК форели (41%).

"Для определения видового состава пищевой рыбной продукции сотрудники лаборатории используют как метод секвенирования, так и метод полимеразной цепной реакции (ПЦР)", - объяснили специалисты.

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