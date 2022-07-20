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Росстат зафиксировал снижение цен на большинство наблюдаемых медикаментов

21:39
  • среда
  • 20 июля 2022

Вместе с тем отечественный анальгин подорожал на 0,3%

С 9 по 15 июля цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты снизились по всем препаратам, кроме отечественного анальгина и корвалола.

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Уточняется, что за указанный период подешевели левомеколь (на 1,2%), комбинированные анальгетики (на 0,6%), а также аллохол (на 0,3%), поливитамины (на 0,2%).

Вместе с тем отечественный анальгин подорожал на 0,3%, корвалол - на 0,1%.

С начала месяца левомеколь подешевел на 1,04%, комбинированные анальгетики - на 0,9%, поливитамины - на 0,81%.

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