Росстат зафиксировал снижение цен на большинство наблюдаемых медикаментов

Вместе с тем отечественный анальгин подорожал на 0,3%
С 9 по 15 июля цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты снизились по всем препаратам, кроме отечественного анальгина и корвалола.
Уточняется, что за указанный период подешевели левомеколь (на 1,2%), комбинированные анальгетики (на 0,6%), а также аллохол (на 0,3%), поливитамины (на 0,2%).
Вместе с тем отечественный анальгин подорожал на 0,3%, корвалол - на 0,1%.
С начала месяца левомеколь подешевел на 1,04%, комбинированные анальгетики - на 0,9%, поливитамины - на 0,81%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"