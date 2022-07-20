Минобороны рассказало об атаке украинских дронов по Запорожской АЭС

Один из двух дронов-камикадзе был уничтожен на подлете к станции

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга вечером в среду, что провокации Киева в отношении объектов атомной энергетики Украины, угрожающие их безопасности, не прекращаются.

По заявлению ведомства, атака украинских дронов-камикадзе 18 июля по Запорожской АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе. При этом уточняется, что один из двух дронов-камикадзе был уничтожен на подлете к станции.

Россия призывает ООН и МАГАТЭ принять действенные меры, чтобы не допускать провокаций на радиационно опасных объектах Украины.

Кроме того, стало известно, что националисты разместили военную технику в медучреждениях Константиновки, Торецка и Николаева.

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