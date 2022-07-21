"Европейцы совершили большую ошибку": политолог Суслов - о санкциях Запада

Европа, США и Канада уже отыгрывают некоторые санкции назад

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили последствия западных санкций. Зарубежные политики говорят об отложенном эффекте антироссийских санкций, но готовы ли они признаться в том, что их странам урон от запретов уже нанесён? На что рассчитывали инициаторы санкционной войны? И как отвечает на неё Россия, расширяя взаимодействие с другими странами?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Становится очевидно, что европейцы совершили большую ошибку. Рассчитать заранее точно эффект санкций невозможно. Европа, США и Канада уже отыгрывают некоторые санкции назад. Санкции вводились нахрапом, их целью был экономический блицкриг", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"