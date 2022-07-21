Экоактивистка Грета Тунберг выступила против НАТО

Позабытая, но не сломленная, она снова присоединилась к актуальной повестке

Пчёлы против меда, Грета против НАТО. Ещё не забыли эко-активистку, тревожную девочку Грету Тунберг? Напрасно злопыхатели называли её отработанным материалом, который использовали в своих целях экологические экстремисты – а это движение ширится! Позабытая, но не сломленная, Тунберг снова присоединилась к актуальной повестке. Теперь Грета выступает против НАТО! Была замечена в Стокгольме. Ещё приберегла плакат "Свободу Курдистану". Если она знает, где это. Специалистам известно, что люди с синдромом Аспергера часто концентрируются на каком-то одном вопросе в ущерб всем остальным. Рядовые эко-активисты уже начали воспринимать оголтелое зелёное движение как театр, в котором резвиться можно, не сдерживая себя.

Мы все за зелёный мир и экологию. Но надо отличать истерики публичных фигур, которым нужно пропиариться на модной теме, от кропотливой и вдумчивой работы. Знамя Греты Тунберг подхватывает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что готова вложить триллион евро в программу углеродной нейтральности к 2050 году. Это когда углекислый газ вообще в атмосферу выбрасываться не будет.

Тут два вопроса. Урсула из своего кармана готова вытащить этот триллион? Или все должны подписаться? В условиях, когда западные товарищи санкциями пытаются расколоть мир на два лагеря. Или скинуться должны все, а как разумно потратить деньги, будут решать, как это принято, США и Европа? Вопрос второй. Кто через 28 лет, когда деньги будут потрачены, вспомнит, кто такая Урсула фон дер Ляйен? Может быть, не политиков, а экспертов послушать? Так вот, специалисты известного института McKinsey Global подсчитали. На переход к углеродной нейтральности, к чему призывают дружно позеленевшие активисты, миру придется потратить 275 триллионов долларов. Есть и более оптимистичные сценарии – но это всё равно 125 триллионов. Эта сумма в разы превышает годовой ВВП США и Евросоюза вместе взятых.

Международный валютный фонд во вторник подсчитал: без российского газа ВВП Европы упадет на 6 процентов. А Европа бодрится и готовится провести зиму вообще без голубого топлива. Топить чем будут? Купюрами, валежником? Зеленая повестка Урсулы фон дер Ляйен, антинатовская программа Греты Тунберг – это всё набор прекрасных лозунгов, за всё хорошее, против всего плохого. И они очень похожи. Урвать немного славы сегодня, а завтра - да гори оно синем пламенем, они свои деньги уже заработали. Ну и что? Просто у европейских публичных персонажей в действительности всё не так, как на самом деле.

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