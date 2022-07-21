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Опубликованы кадры боевой работы российских "Ураганов" на Украине

08:55
  • четверг
  • 21 июля 2022

Ракетный удар нанесли по полевому складу ВСУ

Опубликованы новые кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" от Минобороны. В ходе спецоперации по защите Донбасса военнослужащие подразделений Центрального военного округа выдвинулись на огневые позиции после получения координат целей от беспилотной авиации. Ракетный удар нанесли по позициям и полевому складу ВСУ, в том числе по натовским гаубицам М777.  Задачи выполнены успешно, вооружение, которое поставлено Киеву Западом, теперь не сможет произвести ни единого выстрела.

"Задачи подобного рода происходят довольно часто. Приходит команда, нужно ее сразу отработать. Все прекрасно понимают, для чего мы здесь находимся и какую работу выполняем. Прекрасно понимаем, что от нас зависит жизнь и здоровье другого личного состава, наших товарищей боевых", - сказал командир расчета Александр.

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