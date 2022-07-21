Отличились Александр Жмакин и Александр Жапов

В Минобороны рассказали о героях спецоперации по защите Донбасса. Старшина Александр Жмакин с группой наших десантников вступил в бой с неприятелем. Под массированным обстрелом он сумел вывести свою бронемашину на выгодную позицию и отразить атаку врага. Прицельным огнем Александр уничтожил 2 автомобиля и более 10 националистов.

Младший сержант Александр Жапов сохранил вооружение и технику подразделения нашего тактического десанта. Во время артобстрела боевиков водитель смог эвакуировать машину с боеприпасами, три автомобиля и заправщик на безопасное расстояние.

Боевая машина десанта ефрейтора Родиона Заиграева была подбита неприятелем во время марша нашей колонны. Под минометным огнем он сумел отремонтировать технику, и, вступив в бой, не только прикрыл своих товарищей, но и уничтожил гранатометный расчет противника.

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