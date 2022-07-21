В Москве потушили крупный пожар в доме на Ленинском проспекте

Никто не пострадал

Этой ночью в Москве тушили крупный пожар в жилом 8-этажном доме на Ленинском проспекте. Огнем были охвачены крыша и чердак.

Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Из здания эвакуировали 400 жильцов, одному спасатели помогли выбраться из лифта. В тушении были задействованы 142 человека, более 40 единиц спецтехники и вертолет, который несколько раз сбрасывал воду на горящую крышу. На ликвидацию пожара понадобилось менее трех часов. Обошлось без пострадавших.

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