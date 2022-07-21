Германия вновь получает газ по "Северному потоку"

Технические работы завершены

Германия вновь начала получать газ по трубопроводу "Северный поток" после возвращения из ремонта турбины и проведения технических работ. Об этом в четверг, 21 июля, рассказали информированные источники.

Как сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя компании — оператора трубопровода Nord Stream AG, "газ снова течет" по трубе.

Информацию о возобновлении поставок газа в Германию по "Северному потоку" подтверждает также Tagesschau со ссылкой на текущие данные по поставкам голубого топлива. Конкретные цифры при этом не приводятся.

Президент России Владимир Путин ранее напомнил, что турбина для газопровода требовала планового ремонта, но ее не возвращали "из Канады, потому что ввели санкции против "Газпрома", хотя это завод компании Siemens". Российский лидер заявил, что Оттава не хотела отдавать турбину для "Северного потока" не из-за спецоперации России по защите республик Донбасса и введенных из-за этого рестрикций, а потому, что Канада сама добывает нефть и газ и "планирует осваивать европейский рынок".

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