ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЦРУ оценили здоровье Путина

08:39
  • четверг
  • 21 июля 2022

По этой теме немало слухов, заявили в спецслужбе

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в среду, 20 июля, что российский президент Владимир Путин является вполне здоровым человеком.
Редкие интервью Путина объяснили коронавирусом

Руководитель американской спецслужбы сослался на неформальные оценки разведки, согласно которым российский лидер "насколько мы можем судить, слишком здоров".

При этом Бернс отметил, что "много ходит слухов о здоровье президента Путина", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в отношении защиты здоровья российского лидера предпринимаются соответствующие меры. В период высокой заболеваемости коронавирусом тех, с кем контактировал Путин, регулярно тестировали на COVID-19, некоторым приходилось выдерживать карантин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин на отдыхе в Сибири
Владимир Путин на отдыхе в Сибири
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.