В ЦРУ оценили здоровье Путина

По этой теме немало слухов, заявили в спецслужбе

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в среду, 20 июля, что российский президент Владимир Путин является вполне здоровым человеком.

Руководитель американской спецслужбы сослался на неформальные оценки разведки, согласно которым российский лидер "насколько мы можем судить, слишком здоров".

При этом Бернс отметил, что "много ходит слухов о здоровье президента Путина", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в отношении защиты здоровья российского лидера предпринимаются соответствующие меры. В период высокой заболеваемости коронавирусом тех, с кем контактировал Путин, регулярно тестировали на COVID-19, некоторым приходилось выдерживать карантин.

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