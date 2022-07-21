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Байден переполошил интернет заявлением о своем раке

09:00
  • четверг
  • 21 июля 2022

Белому дому пришлось объясниться

Президент США Джо Байден, сказав, что у него рак, имел в виду, что лечился от опухоли, когда еще не был главой государства. Об этом в среду, 20 июля, заявил представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс.
Деятельность Байдена не одобряют жители 44 штатов США

Чиновник прокомментировал заявление Байдена о том, что у него рак — в настоящем времени. Политик рассказывал о своем детстве и заявил, что у него, как и у многих его соседей по Делавэру, рак из-за плохой экологии.

Заявление было сделано в настоящем времени, что вызвало оживленное обсуждение в Сети. Однако некоторые предположили, что речь идет об очередной оговорке 79-летнего президента США, который имел в виду свой прежний диагноз, сообщает РИА Новости.

Байден часто делает оговорки и ошибки в публичных выступлениях. В Иерусалиме он допустил оговорку про Холокост. Так, он перепутал слова honor и horror и заявил: "Продолжаю сохранять в памяти правду и честь Холокоста... Ужасы Холокоста". Затем политик оговорился во время выступления на саммите в Саудовской Аравии, заявив, что чтит "эгоизм американских солдат" на Ближнем Востоке. Как оказалось, лидер Штатов перепутал слова selfishness (эгоизм) и selflessness (самоотверженность).

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