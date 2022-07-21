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В США допустили отправку западных истребителей Украине

09:19
  • четверг
  • 21 июля 2022

Об этом рассказал начальник штаба военно-воздушных сил США

Начальник штаба ВВС США Чарльз Браун не исключил, что Запад может в перспективе поставить Украине истребители своего производства. При этом военнослужащий отметил, что имеется выбор между военными самолетами различных производителей.
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В частности, "есть американские, есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafale", заявил Браун.

По утверждению начальника штаба ВВС США, "есть целый ряд различных платформ, которые могли бы пойти в Украину".

Однако военный отказался уточнить, "что конкретно это будет", а также не прокомментировал возможные сроки передачи Украине западной боевой авиации, сообщает "Интерфакс".

Ранее в США анонсировали отправку нового пакета военной помощи Украине, в который войдут еще четыре РСЗО HIMARS дальнобойностью 80 км. Также в пакет помощи войдут другие виды вооружения, боеприпасы и военную технику, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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