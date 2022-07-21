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Дети застряли на колесе обозрения в Волгограде

10:01
  • четверг
  • 21 июля 2022

Причина остановки аттракциона - неисправность электропривода

В Волгограде накануне вечером неожиданно остановилось колесо обозрения. Спасателям пришлось эвакуировать 21 человека, среди них 10 детей.

Высота аттракциона в Центральном парке города, 50 метров, на нем - 20 кабинок. В них людям пришлось провести некоторое время. Сообщение об инциденте поступило в МЧС около десяти часов вечера. На место оперативно прибыли все экстренные службы. Пострадавших нет.  По предварительной версии, причина остановки колеса - неисправность электропривода.

"На высоте мы остановились. Как-то все это затянулось долго, дети уже начали паниковать и резко произошёл щелчок, и колесо стало двигаться вниз. А затем резко остановилось, и мы как бы в воздухе встали. И после этого, наверное, часа полтора - два находились. В начале мы детей, конечно, выводили, потом третья я вышла. Спасатели очень хорошо сработали, благодарна им", - заявила Анастасия Кортушина.

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Колесо обозрения в Волгограде
Колесо обозрения в Волгограде
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