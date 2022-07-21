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Минобороны показало применение на Украине миномета "Тюльпан"

10:02
  • четверг
  • 21 июля 2022

Подразделения нанесли удар по замаскированным позициям ВСУ

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов самоходных минометов 2С4 "Тюльпан". В ходе спецоперации по защите Донбасса подразделения Западного военного округа нанесли удар снарядами калибром 240 миллиметров по замаскированным позициям ВСУ. После получения данных разведки успешно отработали сразу несколько целей. Каждая мина попала точно в заданный квадрат. От обстрелов украинских систем залпового огня прикрывают войска ПВО. Выполнив задачи, установка молниеносно - меньше чем за две минуты - переходит в походное положение.

"Основная задача – разрушение опорных пунктов противника, складов с боеприпасами, а также долговременных точек противника, мест скопления живой силы и боевой легкобронированной техники", - рассказал Александр, старший офицер на батарее 2С4 "Тюльпан".

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