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Конгресс США может признать Россию спонсором терроризма в обход Госдепа

09:40
  • четверг
  • 21 июля 2022

Внешнеполитическое ведомство до сих пор не предприняло такой шаг

Конгресс США признает Россию государством-спонсором терроризма, если этого не сделает Госдепартамент. Такое заявление сделала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном.
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Принятие соответствующего закона в Конгрессе, по словам осведомленных источников, более сложный процесс, нежели признание страны спонсором терроризма через Госдепартамент. Однако "это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для эскалации экономического давления и риторики против Путина".

При этом никаких юридических причин, которые могли бы помешать конгрессу принять такое постановление, нет, цитирует источники Politico.

Ранее украинские власти потребовали признать Россию страной — спонсором терроризма из-за начала операции по защите республик Донбасса. По мнению Киева, на такой шаг должны пойти и европейские государства, и США.

В Госдепартаменте отмечали, что рассматривают такую возможность, однако указывали, что действующие в отношении России санкции и так полностью покрывают перечень мер, применяемых к спонсорам терроризма.

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