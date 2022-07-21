США передали Украине 12 из 20 систем залпового огня HIMARS

Речь идет о снарядах с радиусом поражения до 80 километров

США передали Украине 12 ракетных систем залпового огня HIMARS из 20 запланированных. А вскоре поставят еще четыре. Об этом на четвертом брифинге контактной группы по обороне Украины заявил глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Шеф Пентагона Ллойд Остин уточнил - речь идет о снарядах с радиусом поражения до 80 километров. Штаты пока не намерены поставлять Киеву боеприпасы большей дальности. 200 украинцев прошли подготовку по использованию HIMARS. Еще четыре таких РСЗО поставят в ближайшее время, подчеркнул Милли. Однако такого военного потенциала недостаточно, чтобы переломить ход боевых действий, отметили в Пентагоне.

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