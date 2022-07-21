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Глава ЦРУ признался, что поседел из-за русских

09:32
  • четверг
  • 21 июля 2022

Нервная работа у Уильяма Бернса

Кадры встречи Владимира Путина и Али Хаменеи напомнили главе ЦРУ о его седых волосах. В этом сам Уильям Бернс признался, комментируя встречу лидеров России и Ирана.
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"Кадры встречи не наполняют меня ностальгией, потому что большая часть седых волос на моей голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет", - заявил Бернс.

Комментируя саму встречу, глава ЦРУ заявил, что Россия и Иран "сейчас нужны друг другу", поскольку "обе страны находятся под тяжелыми санкциями, обоим надо вырваться из политической изоляции".

"Но если они нужны друг другу, это еще не означает, что они доверяют друг другу. Потому что они соперники в энергетической сфере, а также исторические соперники", - заявил  Бернс (цитата по ТАСС).

В 2021 году Уильям Бернс уже заявлял, что его волосы поседели из-за работы с Россией и Ираном. По его признаю, тогда он усвоил, что США не должны недооценивать Россию и Путина.

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Глава ЦРУ Уильям Бернс
Глава ЦРУ Уильям Бернс
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