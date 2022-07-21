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Великобритания запретила импорт энергоресурсов и золота из России

09:59
  • четверг
  • 21 июля 2022

Лондон расширил антироссийские санкции

Великобритания ввела санкции на импорт золота из России и намерена ввести запрет на импорт угля и нефти. Об этом в четверг, 21 июля, рассказали в пресс-службе британского правительства.
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Лондон запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов.

Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, рестрикции на импорт угля начнут действовать 10 августа, а запрет на импорт нефти вступит в силу 31 декабря 2022 года.

Кроме того, запрещается предоставление российским лицам соответствующей технической поддержки, финансовых сервисов и брокерских услуг, сообщает РИА Новости.

Тем временем Евросоюз подготовил очередной, седьмой, пакет антироссийских санкций. Он будет включать запрет на импорт российского золота и заморозку европейских активов Сбербанка. Делегация председательствующей в Евросоюзе Чехии сообщила, что новые санкции ЕС против России будут согласованы в четверг, 21 июля.

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