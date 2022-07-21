ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Приднестровье обвинило НАТО в провокации конфликта в регионе

10:19
  • четверг
  • 21 июля 2022

Альянс раздувает противостояние, поставляя Молдавии оружие

НАТО поставками оружия для Молдавии усугубляет ситуацию в регионе и провоцирует обострение. Такое заявление в четверг, 21 июля, сделал министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.
"Хрупкая и уязвимая страна": Санду просит помочь Молдавии и Украине

По словам политика, вооружая Кишинев, Североатлантический альянс "фактически раздувает противостояние, провоцирует "горячие головы", коих, судя по заявлению комбатантов и некоторых чиновников РМ, там и так хватает".

Эти негативные тенденции не способствуют стабильности и безопасности. К ситуации справедливо применить принцип "чеховского ружья", заявил Игнатьев, имея в виду заявление классика о том, что если ружье висит на стене, оно должно выстрелить, сообщает РИА Новости.

Ранее ЕС одобрил финансовую помощь Молдавии в размере 47 млн евро, что позволит удвоить годовой бюджет республики на оборону. Президент Молдавии Майя Санду объяснила необходимость усиления армии угрозой со стороны России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Брюсселя, заявил, что Молдавия не должны видеть какую-то угрозу, "это совершенно абсурдно".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Войска НАТО
Войска НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.