Альянс раздувает противостояние, поставляя Молдавии оружие

НАТО поставками оружия для Молдавии усугубляет ситуацию в регионе и провоцирует обострение. Такое заявление в четверг, 21 июля, сделал министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.

По словам политика, вооружая Кишинев, Североатлантический альянс "фактически раздувает противостояние, провоцирует "горячие головы", коих, судя по заявлению комбатантов и некоторых чиновников РМ, там и так хватает".

Эти негативные тенденции не способствуют стабильности и безопасности. К ситуации справедливо применить принцип "чеховского ружья", заявил Игнатьев, имея в виду заявление классика о том, что если ружье висит на стене, оно должно выстрелить, сообщает РИА Новости.

Ранее ЕС одобрил финансовую помощь Молдавии в размере 47 млн евро, что позволит удвоить годовой бюджет республики на оборону. Президент Молдавии Майя Санду объяснила необходимость усиления армии угрозой со стороны России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Брюсселя, заявил, что Молдавия не должны видеть какую-то угрозу, "это совершенно абсурдно".

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