Президент Таджикистана пожаловался на талибов

"Талибан"* проводит политику жесткого религиозного консерватизма

Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) проводит в Афганистане агрессивную политику дискриминации различных этнических групп. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече глав государств Центральной Азии.

"Талибами проводится политика агрессивной дискриминации различных этнических групп и жесткого религиозного консерватизма", - заявил Рахмон (цитата по ТАСС)

Кроме того, "Талибан" не предпринял реальных шагов, чтобы убедить мировое сообщество в легитимности своей власти в Афганистане, а также в способности контролировать ситуацию, обеспечить безопасность граждан и решать социально-экономические проблемы.

Запрещенное движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в августе 2021 года после того, как страну начали покидать американские военные. Правительство возглавил лидер движения Мохаммад Хасан Ахунд.

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