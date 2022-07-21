В освобожденном Лисичанске налаживается мирная жизнь

Боевики разрушили важные объекты инфраструктуры

В освобождённом от националистов Лисичанске восстанавливают мирную жизнь. Город сильно пострадал - боевики разрушили важные объекты инфраструктуры, повредили мосты, сожгли православный храм.

Детские голоса на улицах Лисичанска можно услышать всё чаще. Открываются первые магазины. На прилавках появился хлеб.

Украинская армия обстреливает город. Безопасно здесь будет после того, как фронт отодвинется дальше - за Северск. Местная власть уже начала работу. Администрация есть, но здания у неё нет - боевики взорвали его, уходя из Лисичанска. Главой города назначен местный житель и боевой командир ЛНР Андрей Скорый. Он освобождал Лисичанск. А теперь руководит его восстановлением.

Боевики попытались уничтожить все важные инфраструктурные объекты. Сожгли и разграбили даже православный храм. Специально - потому что он относится к московскому патриархату. Уничтожен купол и всё внутреннее убранство, включая фрески середины XIX века.

О планах националистов вести городские бои напоминают автомобили, установленные на улицах как оборонительные заграждения.

Для строительства баррикад боевики использовали не только гражданские автомобили. Машина скорой помощи использовалась именно как огневая точка. Весь салон набит кирпичами. Все это говорит об отношении боевиков и ВСУ к людям, к мирному населению этого города. Они специально забрали эту машину у врачей и поставили на перекресток.

Местные жители показывают нам девятиэтажку, где находились корректировщики ВСУ. Из Лисичанска боевики обстреливали Северодонецк. Отсюда он - как на ладони. Тактика боевиков - прикрываться людьми как живым щитом.

Мирная жизнь стала налаживаться только после того, как украинские каратели сбежали. Оставив людей в тяжелейшем положении. Еду здесь до сих пор готовят на улице.

Но многие уверены: всё это временные трудности. Главное - город освобожден. А вместе с ним и вся территория Луганской Народной Республики.

Пётр Вершинин. Николай Карбанов. Константин Кузнецов. "ТВ Центр". Лисичанск.

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