Украинские войска обстреляли Доломитное из артиллерии натовского калибра

За сутки число погибших жителей ДНР увеличилось до трех

В результате обстрелов украинских войск за сутки число погибших жителей ДНР увеличилось до трёх. Этим утром под ударом оказалась Ясиноватая и Доломитное. По посёлку выпущены снаряды натовского калибра 155 миллиметров. В Минобороны показали кадры боевой работы реактивных систем залпового огня "Ураган". Российские войска уничтожили полевой склад ВСУ, где находились поставленные из-за рубежа гаубицы.

Хвойный лес - отличная маскировка, пока расчет РСЗО "Ураган" заряжает систему. Через несколько минут – выезд на позицию. Сегодня цель – полевой склад ВСУ. Как доложила разведка, там находятся британские буксируемые гаубицы М777.

Корректировку огня и доразведку маршрутов отступления ведут операторы беспилотных летательных аппаратов "Орлан". Координаты оперативно передают расчету.

А вот эти кадры объективного контроля уже назвали "учебным пособием" для артиллеристов. Место действия – район Марьинки, изрытый траншеями. Оттуда обычно националисты обстреливают западную часть Донецка. Но на этот раз удар пришелся по полосе укрепления радикалов. Снаряды ложатся с ювелирной точностью. На соседнем северном участке – в районе поселка Пески - укрепрайон ВСУ атакует легендарный батальон "Спарта".

Даже хорошо замаскированные позиции ВСУ на высотах и в плотной жилой застройке разведка союзных сил обнаруживает и ликвидирует. Для прочных фортификационных сооружений, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей российские военные используют 240-миллиметровые самоходные минометы "Тюльпан". С одной огневой позиции необходимо отработать несколько целей – в пяти, шести и девяти километрах. Понятия "пристрелочные залпы" у расчетов нет. Каждая мина должна попасть точно в заданный квадрат. При этом исключается разрушение находящихся рядом мостов, заводских цехов и ремонтных мастерских.

"Задачи поступают постоянно, непрерывно. Работаем интенсивно. Работа идет и днем, и ночью. Приходится постоянно сменять огневые позиции, чтобы не попасть под контрбатарейный удар противника", - сказал Александр, старший офицер на батарее 2С4 "Тюльпан".

Отступая, украинские националисты минируют поля и брошенные окопы. Чтобы максимально быстро обезвредить территорию, ополченцы ДНР готовят отряды взрывотехников.

"Основная задача - научить людей безопасно работать со взрывчатыми веществами, научить их не бояться взрывчатых веществ и средств взрывания", - сообщил военнослужащий НМ ДНР.

Курс длится около месяца. На практических занятиях инструкторы учат новобранцев, как обнаруживать и уничтожать в том числе и самодельные взрывные устройства.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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