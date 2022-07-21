Площадь лесных пожаров в России увеличилась до 25 тысяч гектаров

В зоне бедствия - Дальний Восток

Природные пожары бушуют в 12 российских регионах. За сутки их площадь увеличилась до 25 тысяч гектаров. В зоне бедствия - Дальний Восток. Самая сложная обстановка - в Хабаровском крае и Якутии.

Еще 7 тысяч гектаров леса - площадь, охваченная огнём, за сутки увеличилась больше, чем на треть. Пожароопасная ситуация - в 83 регионах. Сильней всего полыхает в Якутии. Горят три заповедника - в Хабаровском крае и Ханты-Мансийском округе. Жара выше тридцати градусов и сильный ветер осложняют тушение. В таких условиях огонь распространяется молниеносно. Очаги возгораний фиксируют в самых труднодоступных местах.

"В основном пожар он предсказуемый, конечно. Но ветер поменялся на 180 градусов, и огонь нас обошел с запада. Приходится дальше работать. Ветер не позволяет пожар близко обрабатывать", - заявил Руслан Андреев, сотрудник "Авиалесоохраны".

Пожарные-десантники стараются взять очаг в кольцо. В самых труднодоступных местах проводят взрывные работы. Чтобы не допустить распространения огня вглубь леса, раскатывают катушки.

"Проводят взрывные работы на наиболее удаленных пожарах с целью прокладки опорных и заградительных полос", - рассказал Андрей Ерицов, заместитель начальника ФБУ "Авиалесоохрана".

Тушат и с воздуха. "Циклон" - в действии. Самолет-зондировщик вызывает искусственные осадки. В Якутии такие вынужденные дожди уже больше месяца, в Хабаровском крае - весь июль. Но порой бороться с огнем приходится не только в лесу, пламя успевает перекинуться и на ближайшие населенные пункты.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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