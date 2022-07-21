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В Португалии более тысячи человек погибли из-за жары

11:56
  • четверг
  • 21 июля 2022

Жертвами экстремальной погоды в Испании стали как минимум 500 человек

В Европе пытаются справиться с пожарами, которые вызвала аномальная жара. Из-за масштабных возгораний на юго-западе Франции эвакуировали около 37 тысяч человек. За последнюю неделю пламя уничтожило свыше 20 тысяч гектаров леса. Власти назвали эти пожары одними из самых мощных за всю историю страны и предупредили, что на стабилизацию ситуации могут уйти недели.

В Португалии из-за рекордно высоких температур погибли уже больше тысячи человек. Жара и засуха также стала причиной многочисленных возгораний.

В соседей Испании тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Жертвами такой экстремальной погоды стали как минимум 500 человек.

А в Греции все усилия по тушению пожаров свёл на нет сильный ветер. В пригороде Афин вспыхнули 2 новых очага.

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