"Изнурительная война на истощение": в США оценили военные успехи Украины

Марк Милли уверен, что Донбасс еще не потерян

Сегодня утром Германия снова начала получать газ по "Северному потоку". "Газпром" возобновил подачу топлива после планового технического обслуживания. Поставки уже вышли на прежний, доремонтный уровень и составляют 40 процентов от максимальной мощности. Никогда прежде профилактика газопровода не вызывала столь бурной реакции у политиков и СМИ. ФРГ уже перешла в режим жёсткой экономии, к этому же в Еврокомиссии призывают и другие страны.

Германия вздыхает с облегчением. Газ из России снова пошёл в Европу по "Северному потоку". Плановое техобслуживание продолжалось десять дней. За это время еврочиновники успели сделать много заявлений о "газовом шантаже" Москвы. Не обращая внимания на заверения России о том, что наша страна намерена строго выполнять все обязательства по поставкам энергоресурсов. Правда, тот же "Северный поток" работает сейчас лишь на 40 процентов от мощности. Что связано и с ремонтом попавших под санкции турбин, и с другими западными ограничениями, которые в итоге бьют по самим европейцам. Таблоид Bild публикует такие данные: энергетический кризис уже привёл к тому, что немцы стали реже мыться. 62 процента жителей теперь серьёзно экономят воду при посещении душа. Но призыв Еврокомиссии к странам ЕС сократить потребление газа на 10-15 процентов в ближайшие полгода столкнулся с серьёзным сопротивлением. Испания и Португалия решительно выступили против. Заявление министра экологии цитирует испанская пресса: "Испания привержена идее европейской солидарности, но нельзя требовать от нас непропорциональных жертв. В области энергетики, в отличие от других государств, испанцы не тратили больше, чем это было необходимо. Мы не считаем правильным принимать меню, которое нам навязывают, не спрашивая о наших пищевых ограничениях".

Не меньшими проблемами грозит введение ограничений на поставки российской нефти. Идея снова принадлежит Вашингтону. Минфин США намерен к декабрю установить предельную цену на наше чёрное золото. В Москве уже заявили: в убыток продавать не будем. Под угрозой – вся мировая экономика. Впрочем, очередной пакет санкций американцам продавить удалось: постпреды стран ЕС накануне утвердили уже 7-й по счету пакет рестрикций в отношении нашей страны. Запрет на импорт золота, заморозка активов Сбербанка, расширение санкционного списка на полсотни политиков, военных и юридических лиц. Но ситуация на Украине остаётся головной болью для Вашингтона. Просить очередную партию оружия прилетела супруга президента Зеленского.

"Я прошу у вас оружие. Я прошу системы противовоздушной обороны, чтобы ракеты не убивали детей в колясках и целые семьи", - сказала Елена Зеленская.

Речь, конечно, не о мирном населении Донбасса, которое гибнет от обстрелов из американских систем HIMARS. В Пентагоне обещают прислать Киеву ещё, как минимум, четыре.

"Потерян ли Донбасс? Нет, ещё не все потеряно. Идёт изнурительная война на истощение. На сегодняшний день мы передали Украине 12 систем HIMARS. И украинцы эффективно используют их для нанесения ударов по российским узлам управления, логистическим сетям, полевой артиллерии и другим целям", - заявил Марк Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов.

Другие цели – это Донецк, Луганск и ещё множество населённых пунктов народных республик. Официально не заявляя об этом, США открыто демонстрируют, что являются стороной военного конфликта, который, по многократным просьбам из Киева, необходимо завершить до зимы.

Кирилл Парменов, Андрей Молошников, "ТВ Центр".

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