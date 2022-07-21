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В Воронежской области увековечили память летчика Владимира Фетисова

11:41
  • четверг
  • 21 июля 2022

На территории учебного центра, где он проходил подготовку, установили мемориал

В Воронежской области увековечили память лётчика старшего лейтенанта Владимира Фетисова. В Борисоглебске на территории учебного центра, где он проходил подготовку, установили мемориал. 

Незадолго до гибели лётчик совершил подвиг. Скрытно войдя в район противника на предельно малой высоте, выполнил обманный манёвр, и с первого раза поразил цель. Уничтожил 50 боевиков, а также артиллерийскую и автомобильную технику врага. Позже во время очередного боевого вылета, приняв огонь неприятеля на себя, самолёт Фетисова загорелся и упал. Старший лейтенант посмертно награждён Орденом Мужества.

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