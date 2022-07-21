Премьер-министр Италии Марио Драги снова объявил об отставке

Это уже вторая попытка уйти с поста

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил парламенту, что уйдет в отставку.

"Я прошу приостановить заседание. Потому что я отправляюсь к президенту республики, чтобы сообщить о своих намерениях", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее телеканал Rai News 24 со ссылкой на источники в президентском Квиринальском дворце заявил, что Драги может объявить об отставке утром в четверг, 21 июля, в начале заседания членов Палаты депутатов. После этого он планирует направиться к президенту Италии и подать ему прошение об отставке.

Это уже вторая попытка итальянского премьера уйти с поста. 14 июля Драги объявил, что решил подать в отставку, но президент Италии Серджо Маттарелла не принял ее.

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