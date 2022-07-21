Медведев предупредил о риске исчезновения Украины с карты мира

Государство может лишиться остатков суверенитета

В результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира, причем обвиняют в этом Россию. Такое заявление в четверг, 21 июля, сделал заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале политик перечислил "их грехи", в которых "Россия не виновата". В числе прочего Медведев назвал угрозу утраты Украиной суверенитета.

Также представитель Совбеза напомнил, что "что европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению стран ЕС", а в результате "обычные европейцы будут люто мерзнуть в своих домах этой зимой".

В Европе и США зафиксирована самая высокая продуктовая инфляция за последние десятилетия, а компании из государств ЕС и США потеряли свои многомиллиардные вложения в экономику России, отметил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев выразил скептическое отношение к перспективам евроинтеграции Украины. Российский политик заявил, что видит конец "бурного романа" после "любовных игрищ" Киева и ЕС — украинцев "уже не хотят, от них устали".

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