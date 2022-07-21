Минздрав ответил на слухи о вторичном дефиците медтехники

Этот вопрос находится на постоянном контроле

Сервисное обслуживание медицинской техники в России контролируется компетентными органами. Об этом в четверг, 21 июля, рассказали в российском Министерстве здравоохранения, комментируя сообщения СМИ о возможном вторичном дефиците медтехники.

По информации изданий, на фоне санкций и ответных мер Москвы поставщики медицинской техники не могут вывезти запчасти на ремонт или замену в дальнее зарубежье, поэтому в России может возникнуть ее вторичный дефицит. Это связано с требованием российских властей получать разрешение Минпромторга на вывоз техники и трудностями с его получением, утверждают журналисты.

В Минздраве подчеркнули, что обеспечение надлежащего сервисного обслуживания является одним из важных аспектов надежного функционирования системы здравоохранения и находится на постоянном контроле министерства и Росздравнадзора.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что по решению правительства России на основании предложений федеральных органов исполнительной власти, согласованных с Минпромторгом и Минэкономразвития, могут предоставляться временные разрешения на вывоз определенных товаров, в том числе комплектующих и запасных частей медицинских изделий, сообщает ТАСС.

Ранее в Минздраве рассказали, что запас и закупки по некоторым дорогостоящим редким лекарственным препаратам в России сформированы на срок до двух лет.

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