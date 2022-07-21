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В чем не виновата Россия. Список от Дмитрия Медведева

10:59
  • четверг
  • 21 июля 2022

В списке 11 пунктов

Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале опубликовал список того, в чем не виновата Россия. В перечне под названием "Их грехи" 11 пунктов.
Медведев предупредил о риске исчезновения Украины с карты мира

По мнению зампреда Совбеза, Россия не виновата в высокой инфляции в США и Европе и в многомиллиардных потерях западных компаний из-за ухода с российского рынка; в том, что Украина может утратить суверенитет и исчезнуть с карты мира, а также в том, что украинских преступников будут судить за преступления против народов двух стран.

Нет вины России и в том, что "европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению стран ЕС", а также в том, что европейцы будут "люто мерзнуть" в своих домах этой зимой.

Россия не виновата также в том, что американцы избрали президентом "странного дедушку с деменцией", а руководство ЕС (лидеров союза Медведев назвал городскими сумасшедшими) окончательно утратило связь с реальностью и заставляет "несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз".

Кроме того, Россия не виновата в том, что "многочисленные политические проходимцы манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах в расчёте на новые военные заказы и распил денежных потоков, выделяемых киевскому режиму"; в том, что НАТО продолжает приближаться к границам России; в том, что после переворота 2014 года Украина потеряла независимость.

Накануне Дмитрий Медведев опубликовал список того, в чем, по мнению Запада, виновата Россия.

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