В Норильске застрял ветеринар, летевший помочь медведю со сгущенкой

Животное сильно истощено

Ветеринар, которого отправили на помощь к белому медведю, не может попасть в поселок Диксон из-за непогоды.

Врач застрял в Норильске из-за сильного ветра. Чтобы добраться до поселка, необходимо дождаться летной погоды. Как следует из карты осадков, в Норильске идет сильный дождь, сопровождаемый порывами ветра.

"В данный момент специалист не может вылететь из Норильска по погоде. Сам медведь находится на острове, где и расположен аэропорт Диксона", - сказал собеседник РИА Новости.

Белый медведь, у которого в пасти застряла банка сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края 20 июля. Животное не может ни есть, ни пить, ни избавиться от помехи.

В Росприроднадзоре заявили, что медведя нужно срочно спасать. На помощь вылетели ветеринары из Москвы.

"Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на что мы незамедлительно выдаем разрешение", - сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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