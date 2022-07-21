Медведев назвал Байдена "странным дедушкой с деменцией"

Россия не виновата в том, что американцы избрали такого президента

Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале опубликовал список под названием "Их грехи", в котором перечислил то, в чем не виновата Россия. Один из пунктов касался США и Джо Байдена.

По мнению заместителя председателя Совета безопасности, Россия не виновата в том, что американцы избрали президентом "странного дедушку с деменцией".

"Который, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей", - добавил Медведев, имея ввиду Украину.

В этом же списке Дмитрий Медведев назвал лидеров Евросоюза "городскими сумасшедшими" а политиков - "дурачками".

Всего в списке 11 пунктов. Накануне Дмитрий Медведев опубликовал список того, в чем, по мнению Запада, Россия виновата.

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