В АТОР допустили начало нового тура туристического кешбэка 15 августа

Так полагают эксперты отрасли

Новый этап акции туристического кэшбека может стартовать уже 15 августа. Об этом свидетельствует то, что туроператоры получили рассылку Ростуризма о необходимости в срок до 7 августа подписать документы с платежной системой "Мир".

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), источники уже говорили о том, что осеннее "окно" продаж программы кэшбека за туры по России "откроется" 15 августа 2022 года.

По экспертным прогнозам, в совокупности в 2022 году на программу туристического кэшбека может быть потрачено властями 10-12 млрд рублей, сообщается на официальном сайте АТОР.

В мае руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что продажи в рамках нового этапа туристического кешбэка стартуют во второй половине лета, поездки в рамках программы можно будет осуществить с 1 октября. По словам главы ведомства, эта программа создает огромный экономический эффект для регионов, суммарно за два года регионы получат около 200 млрд рублей.

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