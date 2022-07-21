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В АТОР допустили начало нового тура туристического кешбэка 15 августа

11:26
  • четверг
  • 21 июля 2022

Так полагают эксперты отрасли

Новый этап акции туристического кэшбека может стартовать уже 15 августа. Об этом свидетельствует то, что туроператоры получили рассылку Ростуризма о необходимости в срок до 7 августа подписать документы с платежной системой "Мир".
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Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), источники уже говорили о том, что осеннее "окно" продаж программы кэшбека за туры по России "откроется" 15 августа 2022 года.

По экспертным прогнозам, в совокупности в 2022 году на программу туристического кэшбека может быть потрачено властями 10-12 млрд рублей, сообщается на официальном сайте АТОР.

В мае руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что продажи в рамках нового этапа туристического кешбэка стартуют во второй половине лета, поездки в рамках программы можно будет осуществить с 1 октября. По словам главы ведомства, эта программа создает огромный экономический эффект для регионов, суммарно за два года регионы получат около 200 млрд рублей.

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