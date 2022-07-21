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Москва выполнила половину месячного плана по осадкам

11:40
  • четверг
  • 21 июля 2022

Июль в столице является самым обильным месяцем в плане осадков

К утру 21 июля суммарное количество июльских осадков в Москве составляет 41,6 мм, что является почти половиной месячной нормы. Об этом в четверг, 21 июля, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Романова.

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В среднем в столице в июле выпадает 84 мм осадков, это самый богатый по данному параметру месяц в Москве.

За первую половину месяца обильные летние ливни отмечались в столице, по данным метеостанции ВДНХ, лишь дважды, 5 и 10 июля. В остальные дни дожди, хотя и шли, но были небольшими — менее 1 мм осадков.

20 июля и в ночь на 21 июля столичный регион оказался на пути дождливого циклона. В Москве наибольшее количество осадков досталось району Измайлово (14,4 мм), на северо-западе Подмосковья выпало 17-19 мм, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что жаркая погода вернется в Москву в выходные дни, столбики термометров будут показывать около 30 градусов. При переменной облачности в выходные дни существенных осадков не ожидается.

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