ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Италии Маттарелла принял отставку премьера Драги

11:39
  • четверг
  • 21 июля 2022

Глава кабмина ушел со второй попытки

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Италии Марио Драги.

Глава государства "принял это к сведению", говорится в заявлении канцелярии главы государства. Правительству поручено выполнять текущие обязанности.

14 июля Драги объявил, что решил подать в отставку, но президент Италии Серджо Маттарелла не принял ее. Утром 21 июля премьер-министр Италии Марио Драги второй раз объявил об отставке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Марио Драги
Марио Драги
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.