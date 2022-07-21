Президент Италии Маттарелла принял отставку премьера Драги

Глава кабмина ушел со второй попытки

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Италии Марио Драги.

Глава государства "принял это к сведению", говорится в заявлении канцелярии главы государства. Правительству поручено выполнять текущие обязанности.

14 июля Драги объявил, что решил подать в отставку, но президент Италии Серджо Маттарелла не принял ее. Утром 21 июля премьер-министр Италии Марио Драги второй раз объявил об отставке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"