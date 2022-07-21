В Запорожье обвинили ВСУ в атаках ради срыва референдума

Регион планирует обсудить вхождение в состав России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры на освобожденной части Запорожской области, чтобы воспрепятствовать проведению запланированного референдума по вопросу вхождения в состав России. Об этом в четверг, 21 июля, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.

Единственным решение в области безопасности Рогов назвал уничтожение террористов, "потому что договориться с ними ни о чем нельзя, а лучше всего у них получается воевать с мирными людьми и объектами гражданской инфраструктуры".

Чиновник назвал "понятным делом", что ВСУ идут на такие шаги с одной целью — сорвать референдум, видя и зная настроения людей в Запорожье.

Представитель Запорожской ВГА подчеркнул, что в регионе усиливают меры безопасности, сообщает ТАСС.

Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую атомную электростанцию. В российском Министерстве обороны рассказали, что провокации Киева в отношении объектов атомной энергетики Украины, угрожающие их безопасности, не прекращаются. Россия призывает ООН и МАГАТЭ принять действенные меры, чтобы не допускать провокаций на радиационно опасных объектах Украины.

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