ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трасс выступила против отправки британских военных на Украину

12:02
  • четверг
  • 21 июля 2022

Лондон делает достаточно для Киева, считает министр

Великобритания делает все возможное, чтобы поддержать Украину в конфликте с Россией, однако отправлять в зону боевых действий британских военных не следует. Такое мнение в четверг, 21 июля, высказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Песков попенял кандидатам в премьеры Великобритании на несдержанность

Глава британского МИД напомнила, что Лондон возглавил международную коалицию, отправляя вооружения Киеву, а также вводит антироссийские санкции.

Однако "я не поддерживаю непосредственное участие британских войск", цитирует Трасс ТАСС.

Лиз Трасс претендует на пост британского премьера, освободившийся после отставки Бориса Джонсона — ярого сторонника поддержки Украины. Постпред Великобритании при НАТО Дэвид Куорри заявил, что Лондон сыграл "очень существенную, ведущую роль на Украине", а также заверил, что поддержка со стороны Великобритании продолжится и после отставки Джонсона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Элизабет Трасс
Элизабет Трасс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.