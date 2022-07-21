Трасс выступила против отправки британских военных на Украину

Лондон делает достаточно для Киева, считает министр

Великобритания делает все возможное, чтобы поддержать Украину в конфликте с Россией, однако отправлять в зону боевых действий британских военных не следует. Такое мнение в четверг, 21 июля, высказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Глава британского МИД напомнила, что Лондон возглавил международную коалицию, отправляя вооружения Киеву, а также вводит антироссийские санкции.

Однако "я не поддерживаю непосредственное участие британских войск", цитирует Трасс ТАСС.

Лиз Трасс претендует на пост британского премьера, освободившийся после отставки Бориса Джонсона — ярого сторонника поддержки Украины. Постпред Великобритании при НАТО Дэвид Куорри заявил, что Лондон сыграл "очень существенную, ведущую роль на Украине", а также заверил, что поддержка со стороны Великобритании продолжится и после отставки Джонсона.

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