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Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

12:14
  • четверг
  • 21 июля 2022

Действующие санкции продлены до конца января 2023 года

Совет Европейского союза утвердил седьмой пакет санкций против России.
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Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Этим же решением все действующие санкции против России продлены до конца января 2023 года.

Седьмой пакет санкций включает в себя эмбарго на золото, заморозку активов Сбербанка и введение новых экспортных ограничений.

Кроме того, черный список пополнится 55 физическими и юридическими лицами, уточняет ТАСС.

Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

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