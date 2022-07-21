Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

Действующие санкции продлены до конца января 2023 года

Совет Европейского союза утвердил седьмой пакет санкций против России.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Этим же решением все действующие санкции против России продлены до конца января 2023 года.

Седьмой пакет санкций включает в себя эмбарго на золото, заморозку активов Сбербанка и введение новых экспортных ограничений.

Кроме того, черный список пополнится 55 физическими и юридическими лицами, уточняет ТАСС.

Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

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