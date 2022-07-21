Минобороны: в Одесской области ликвидировано более 600 боевиков

В результате удара по центру отдыха "Империя" погибли в том числе до 120 иностранных наемников

Минобороны России в ходе ежедневного брифинга заявило, что ВСУ несут значительные потери в ходе СВО.

16 июля противник потерял 600 человек после удара по центру отдыха "Империя". В результате атаки пункта дислокации националистов умерли также до 120 наемников.

17 июля российские военные ликвидировали более 320 националистов в ходе удара по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в городе Николаев.

"На фоне значительных потерь на востоке Украины мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс. Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения", - говорится в сообщении МО.

За сутки военные поразили девять пунктов управления, в том числе штаб-квартиру СБУ в Краматорске. Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами.

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