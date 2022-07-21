МИД России опроверг контакты с США по Украине

На официальном уровне такие контакты не поддерживаются

Посольства России и США обсуждают только технические вопросы и не контактируют по Украине. Об этом в четверг, 21 июля, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, официальных российско-американских контактов по Украине не осуществляются.

Технические вопросы обсуждаются на уровне наших дипломатических представительств, наших посольств, соответственно, в Москве и в Вашингтоне, цитирует Захарову РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее рассказал о нынешних контактах между Москвой и Вашингтоном. По словам дипломата, "в целом мы вполне справляемся, используя контакты, которые есть по линии посольств, периодически телефонные разговоры".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"