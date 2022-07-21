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Киев пообещал до зимы переломить ход боевых действий

12:39
  • четверг
  • 21 июля 2022

Президент Украины ранее выражал надежду на завершение боевых действий к зиме

В Киеве стремятся "не дать русским затянуть нас" с боевыми действиями и надеются переломить ход событий до наступления зимы. Об этом в четверг, 21 июля, рассказал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
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Президент Украины Владимир Зеленский настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы ВСУ освободили украинские территории как можно скорее, отметил чиновник.

Ермак признал, что "многое зависит от обучения наших воинов". При этом представитель администрации Зеленского пообещал "много сюрпризов" в скором времени и заверил, что Украина переломит ход боевых действий, сообщает ТАСС.

Ранее осведомленные источники в дипломатических кругах рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам стран "Большой семерки" (G7) о своем стремлении добиться завершения конфликта с Россией до наступления зимы.

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