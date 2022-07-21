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Литва анонсировала возобновление транзита в Калининград с учетом разъяснений ЕС

13:43
  • четверг
  • 21 июля 2022

Вильнюс готов к соблюдению уточненных требований Брюсселя

Литва подготовилась к применению новых требований, изложенных Еврокомиссией, к транспортировке санкционных грузов по железной дороге транзитом в Россию. Об этом в четверг, 21 июля, рассказала литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.
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Политик заявила, что координационная комиссия по применению международных санкций с участием всех заинтересованных ведомств досконально обсудила, как должен проходить транзит, как будет осуществляться контроль, какие данные при этом будет необходимо представить.

Для возобновления транзита осталось "уточнить процедурные вопросы с Россией". Компания "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") должна проинформировать об этом Москву, чтобы российская сторона могла при погрузке учесть данные обстоятельства.

После этого можно будет начать перевозки, цитирует Шимоните ТАСС.

Ранее власти Литвы запретили транзит грузов в Калининградскую область России через свою территорию, сославшись на европейские санкции. Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий. Подчеркивается, что транзит подсанкционных российских грузов запрещен только по автодорогам.

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