ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: Россия не использует газ в качестве давления и шантажа

13:01
  • четверг
  • 21 июля 2022

"Газпром" выполняет все обязательства

У России и в мыслях не было использовать газ в качестве давления или шантажа в отношении стран Запада.
Путин объяснил задержку с возвратом турбины для "Северного потока"

Об этом в четверг, 21 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Газпром" выполняет все обязательства в полном объеме.

"Мы слышим упрёки в том, что Россия использует ситуацию с газом для шантажа, для политического нажима и так далее <…> президент Путин весьма исчерпывающе пояснил, что ни о каком давлении, ни о каком шантаже говорить нельзя", - сказал Песков журналистам.

Технологические сложности с поставками газа возникают лишь из-за того, что европейцы сами ввели ограничения.

"Именно эти ограничения не позволяют осуществлять ремонт оборудования, в том числе турбин, которые работают на компрессионных станциях. И именно эти ограничения ведут к тому, что некоторые агрегаты в настоящее время не могут получить необходимое сервисное обслуживание", - добавил пресс-секретарь президента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Газопровод
Газопровод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.