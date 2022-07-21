Песков: Россия не использует газ в качестве давления и шантажа

"Газпром" выполняет все обязательства

У России и в мыслях не было использовать газ в качестве давления или шантажа в отношении стран Запада.

Об этом в четверг, 21 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Газпром" выполняет все обязательства в полном объеме.

"Мы слышим упрёки в том, что Россия использует ситуацию с газом для шантажа, для политического нажима и так далее <…> президент Путин весьма исчерпывающе пояснил, что ни о каком давлении, ни о каком шантаже говорить нельзя", - сказал Песков журналистам.

Технологические сложности с поставками газа возникают лишь из-за того, что европейцы сами ввели ограничения.

"Именно эти ограничения не позволяют осуществлять ремонт оборудования, в том числе турбин, которые работают на компрессионных станциях. И именно эти ограничения ведут к тому, что некоторые агрегаты в настоящее время не могут получить необходимое сервисное обслуживание", - добавил пресс-секретарь президента.

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