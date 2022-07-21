Песков рассказал о здоровье Путина

Ранее на эту тему высказался глава ЦРУ

У президента России Владимира Путина "все нормально со здоровьем". Об этом в четверг, 21 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что "и украинские информационные "специалисты" в кавычках, и американские, и британские, они в последние месяцы вбрасывают разные "утки" насчет состояния здоровья президента".

Песков подчеркнул, что "это ни что иное, как "утки", а российский лидер чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости.

Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявил, что российский президент Владимир Путин, "насколько мы можем судить, слишком здоров". Руководитель американской спецслужбы сослался на неформальные оценки разведки. При этом Бернс отметил, что "много ходит слухов о здоровье президента Путина".

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