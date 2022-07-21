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Бочкарев: Путепровод через железнодорожные пути на улице Барклая готов на 70%

13:20
  • четверг
  • 21 июля 2022

Улучшится транспортная доступность пяти районов

Путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта в районе улицы Барклая готов на 70%.

Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Вместо старого 39-метрового путепровода появится новый длиной свыше 205 метров.

Сейчас ведутся работы по подготовке поверхности опор под окраску и прокладке коммуникаций, благоустраивается территория площадью почти 53 тысячи квадратных метров.

Одновременно с дублером Кутузовского проспекта реконструируется и улично-дорожная сеть. В частности, строится путепровод по ул. Барклая - пересечение Северного дублера и МЦД-1.

Строительство северного дублера Кутузовского проспекта началось в 2019 году на специально подготовленной территории. Работы ведутся на основании концессионного соглашения между городом и инвестором. открытие движения по Северному дублеру Кутузовского проспекта улучшит транспортную доступность пяти столичных районов: Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево и Филевский парк.

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