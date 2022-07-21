ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: в Москве за два года построят Центр керлинга

13:14
  • четверг
  • 21 июля 2022

Здание появится в связи с растущей популярностью этого вида спорта

В Москве на территории Мнёвниковской поймы возведут Центр кёрлинга с учётом растущей популярности этого вида спорта. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Новая площадка станет тренировочной базой сборных команд. Завершить строительство планируют в конце 2024 года. Мэр отметил, что в столице кёрлингом занимаются больше 7,5 тысячи человек. А профессиональную подготовку ведут три учреждения Москомспорта, также работают и частные секции.

 
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Керлинг
Керлинг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.