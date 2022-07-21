Собянин: в Москве за два года построят Центр керлинга

Здание появится в связи с растущей популярностью этого вида спорта

В Москве на территории Мнёвниковской поймы возведут Центр кёрлинга с учётом растущей популярности этого вида спорта. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Новая площадка станет тренировочной базой сборных команд. Завершить строительство планируют в конце 2024 года. Мэр отметил, что в столице кёрлингом занимаются больше 7,5 тысячи человек. А профессиональную подготовку ведут три учреждения Москомспорта, также работают и частные секции.

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