Актер Сергей Проханов госпитализирован

Он находится под наблюдением врачей

Народный артист России актер Сергей Проханов экстренно госпитализирован в Москве.

Как сообщили РИА Новости в московском Театре Луны, где Проханов является основателем и президентом, у 69-летнего актера открылось желудочное кровотечение в связи с язвой.

"Состояние стабильное. Открылось кровотечение – язва желудка, сейчас этим врачи занимаются. Вроде бы все слава Богу", - сообщила пресс-секретарь театра Юлия Сезер.

В свою очередь telegram-канал "112" пишет, что Проханов сам вызвал скорую помощь в квартиру на Пятницкой улице утром 21 июля. Врачам он пожаловался на черный стул и боли в животе.

Россияне знают Проханова по ролям в таких фильмах, как "Усатый нянь", "Ленин в Париже", "Тайна Снежной королевы", "Привал странников", "Корпус генерала Шубникова".

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