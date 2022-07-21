Глава Минэнерго доложил Путину о подготовке к зиме

Работа идет в штатном режиме

Сегодня в Ново-Огарёве Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром энергетики. Николай Шульгинов рассказал президенту о результатах работы топливно-энергетического комплекса.

"Поговорим о результатах работы отрасли за первое полугодие. Именно в это время года мы активно занимаемся подготовкой к осенне-зимнему периоду, поэтому второй вопрос: как идет эта работа с точки зрения готовности большой энергетики?" - спросил Путин.

"Мы уже несколько месяцев назад как раз начали работать над темой подготовки к зиме. Это один из наших приоритетов сегодняшней работы. И готовимся к этому сложному периоду, понимая, что наши, например, партнеры в недружественных странах нервно ожидают наступление такого особо тяжелого периода. Мы же работаем, исходя из наших планов и графиков в штатном режиме", - сказал Шульгинов.

Говоря об итогах деятельности за последние полгода, он отметил, что отрасль смогла адаптироваться к новым вызовам и показала хорошие результаты. Так, добыча нефти превысила прошлогодний уровень почти на 3,5%, увеличилась и генерация электроэнергии. Рост показателей - в производстве бензина и дизельного топлива. В целом, внутренний рынок остаётся стабилен, потребители получают все виды энергоресурсов.

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