Прокуратура начала проверку после крупного пожара в Москве

Огонь на Ленинском проспекте тушили с земли и воздуха

Прокуратура Москвы выясняет обстоятельства крупного пожара в жилом доме на Ленинском проспекте. Возгорание началось ночью, вероятно, с чердака, но уже скоро полыхала вся крыша. Эвакуировали всех жильцов – это 400 человек.

Огонь, клубы дыма на Ленинском проспекте. Пожар в доме номер сорок начался около полуночи на крыше. Вскоре огонь полыхал уже на площади в тысячу квадратных метров. Большинство жителей в этот момент спали. Владимир рассказывает - почувствовали внезапно запах гари и сам поспешили на улицу, не взяв никаких вещей.

"Увидели огромное количество машин, огромное количество жителей. Сначала всех отвели от дома. Когда огонь стал перекидываться с первого ко второму, третьему подъезду, сказали, чтобы эвакуировались с детьми и животными", - рассказал житель дома Владимир Сааков.

Экстренные службы к месту ЧС прибыли быстро. Началась организованная эвакуация. Из дома вывели около четырехсот человек.

"Собачку взял, в машину посадил, даже документы не взял", - говорит житель дома Игорь Самсонов.

Никто из жителей не пострадал. В ликвидации пожара принимали участие более ста сорока спасателей и тридцать восемь единиц техники, в том числе и вертолет. Его экипаж сбросил на здание 45 тонн воды. Забирать её пришлось несколько раз из Москвы-реки в районе "Лужников". Остановить огонь удалось довольно быстро, но почти всю ночь пожарные проливали крышу.

В этом восьмиэтажном доме действительно все последнее время проводился капитальный ремонт, в том числе меняли кровлю.

"Одна из причин такого медленного горения это то, что кровля была отремонтирована, были смонтированы новые деревянные конструкции, и они были обработаны противопожарной пропиткой. И было не выразительное горение, а медленное тление, поэтому был густой дым", - объяснил Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

А вот что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить. Прокуратура сейчас проводит проверку.

"Предварительно, возгорание произошло в чердачном помещении жилого дома. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заявила Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

Эвакуированных жителей разместили в ближайшей школе и в гостинице. Многие перебрались к родственникам. В результате пожара сильно пострадала крыша над первым и четвертым подъездами. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение восстановить её в течение ближайших десяти дней. Пока длится ремонт, чтобы не было протечек, возведут временный каркас.

"На данном этапе, начиная с пятого подъезда и до двенадцатого, все инженерные коммуникации восстановлены, работают в штатном режиме, газ по всему дому восстановлен, работают лифты, подача воды, электроэнергии. В первом, четвертом подъездах до конца сегодняшнего дня будет подано напряжение", - рассказал Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Квартиры на верхних этажах, сильнее всего пострадавшие во время тушения пожара, по словам Петра Бирюкова, будут отремонтированы за счет городских средств. Сейчас ведется их обследование. А заявки от жителей на оказание помощи принимает специально созданный штаб.

Юлия Богоманшина, Иван Колесников, Евгений Рыбин, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".

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